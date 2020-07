Рэпер Канье Уэст заявил о планах баллотироваться в президенты США

CentralAsia (CA) - Американский исполнитель хип-хопа, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст заявил, что хочет принять участие в президентских выборах США.

«Теперь мы должны осуществлять надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», - написал он в Твиттер.



Он не уточнил, в каком году собирается выдвигать свою кандидатуру.

Уэст не впервые сообщает о планах принять участие в президентской гонке. Ранее он говорил, что намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ??! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020