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  5 июля 2020
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Рэпер Канье Уэст заявил о планах баллотироваться в президенты США
Фото: AUG/face to face/Global Look Press
Фото: AUG/face to face/Global Look Press

CentralAsia (CA) -  Американский исполнитель хип-хопа, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст заявил, что хочет принять участие в президентских выборах США.

«Теперь мы должны осуществлять надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», - написал он в Твиттер.

Он не уточнил, в каком году собирается выдвигать свою кандидатуру.

Уэст не впервые сообщает о планах принять участие в президентской гонке. Ранее он говорил, что намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Президентские выборы США запланированы на 3 ноября 2020 года. От Республиканской партии основным кандидатом стал действующий президент США Дональд Трамп, а от Демократической — бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. Они оба получили на праймериз необходимое количество голосов делегатов для победы в номинации.

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