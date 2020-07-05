В России число зараженных коронавирусом превысило 680 тысяч

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки выявили 6736 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 005 (29,8%). Таким образом, в стране нарастающим итогом выявлен 681 251 случай (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 21 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 317 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 280 347 человек.