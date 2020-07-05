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  5 июля 2020
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От коронавируса в России скончались еще 134 человека
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 134 пациента, следует из данных оперативного штаба.

Большинство случаев смерти зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 42 и Москве – 24.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 10 161. Всего с начала пандемии в России коронавирус выявлен у 681 251 человека, из них выздоровели 450 750 человек, под медицинским наблюдением остаются 280 347 пациентов.

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