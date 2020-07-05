В Казахстане молния ударила в самолет

CentralAsia (KZ) - Во время вылета из Алматы в Павлодар в самолет ударила молния, сообщает pavlodarnews.kz.

Самолет останется в Павлодаре для технического осмотра борта.

«На место отправили инженеров. С самолётом, может быть, абсолютно ничего не случилось, но по техрегламенту должны провести инженерно-технический осмотр», - сказала PR-менеджер лоукостера Ляззат Набиева.

В авиакомпании «FlyArystan» рассказали, что посадка борта прошла в штатном режиме, но обратный рейс - из Павлодара в Алматы задержали. Восемь человек отказались от полёта, им вернут деньги за билеты, пишет портал.

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