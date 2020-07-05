В Ташкенте умерла пациентка с коронавирусом. Она получала гемодиализ

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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте от коронавирусной инфекции скончалась 71-летняя женщина, общее число скончавшихся в Узбекистане достигло 32.

Пациентка 30 июня была госпитализирована в отделение интенсивной терапии клиники Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний с коронавирусом.



Ей поставили диагноз: ишемическая болезнь сердца, гипертония, стенокардия, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, тяжелая двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность.



В прошлом месяце она начала получать гемодиализ. Несмотря на реанимацию, пациентка умерла от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.