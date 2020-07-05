В Казахстане из больниц выписаны еще 67 человек после выздоровления от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане от коронавируса вылечились еще 67 пациентов, общее число вылечившихся от коронавируса пациентов достигло 15 623, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан – 3175;
- Алматы – 2281;
- Карагандинская область – 1513;
- Атырауская область – 1451;
- Западно-Казахстанская область – 1105;
- Кызылординская область – 912;
- Шымкент – 713;
- Алматинская область – 610;
- Актюбинская область – 553;
- Жамбылская область – 552;
- Павлодарская область – 477;
- Северо-Казахстанская область – 452;
- Мангистауская область – 437;
- Туркестанская область – 415;
- Восточно-Казахстанская область – 338;
- Костанайская область – 335;
- Акмолинская область – 304.
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