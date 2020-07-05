Эксперты заявили, что применение плазмы переболевшего коронавирусом пациента снижает смертность

CentralAsia (CA) - На севере Италии, в области Ломбардия вирусологи обнаружили два разных штамма коронавируса, пишет агентство Аnsa.



Как заявил директор отделения вирусологии больницы Сан-Маттео в Павии, профессор Фаусто Балданти, штамм, обнаруженный в Бергамо, отличается по «генетической последовательности и ряду характеристик» от штамма, который вызвал вспышку в районе Лоди и Кремоны.



В ходе исследования вирусологи выяснили, что еще в середине января 2020 года в районе Кодоньо, который первым объявили «красной зоной, появилась новая коронавирусная инфекция. До этого официальные источники сообщали, что первый пациент с коронавирусом выявлен 21 февраля.



«Это выяснилось после обнаружения антител у некоторых людей, которые возникли уже в начале года», - рассказал Балданти.



В Кодоньо коронавирус был выявлен у 23% населения, прошедшего анализ. А в провинции Бергамо этот показатель достигает 57%. Как считают эксперты, такое различие может быть связано с тем, что Кодоньо и Лоди были взяты в «красную зону» и население соблюдало строгие меры, в то время как в Бергамо карантин был введен на две недели позже.



Заведующий отделением инфекционных заболеваний той же больницы профессор Раффаэле Бруно сказал, что уже после поступления первых пациентов стало ясно, что пути лечения, предлагаемые медиками в Ухане, который стал мировым очагом коронавируса, не соответствует необходимому лечению.



Как рассказал глава Службы иммуногематологии и переливания крови данной больницы, профессор Чезаре Перотти, применение плазмы излечившихся от коронавируса пациентов помогло снизить смертность с 15% до 6%, то есть на 9%.