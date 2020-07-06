263 гражданина Монголии вернулись на родину из Японии

- Монголия, происшествия
- 7:05, 06 июля 2020
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CentralAsia (MNG) - Самолет специальной миссии Токио — Улан-Батор приземлился в субботу в международном аэропорту Буянт-Ухаа.
Из Японии вернулись 94 человека с детьми дошкольного возраста, 23 беременных женщин, 65 человек пожилого возраста со своими опекунами, 28 человек с проблемами со здоровьем, 53 человека по другим веским причинам.
Все граждане помещены на 21-дневный карантин в НИЦИЗ, в Центральный военный госпиталь, а также были размещены в гостиницах.
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