263 гражданина Монголии вернулись на родину из Японии

CentralAsia (MNG) - Самолет специальной миссии Токио — Улан-Батор приземлился в субботу в международном аэропорту Буянт-Ухаа.

Из Японии вернулись 94 человека с детьми дошкольного возраста, 23 беременных женщин, 65 человек пожилого возраста со своими опекунами, 28 человек с проблемами со здоровьем, 53 человека по другим веским причинам.