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  6 июля 2020
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263 гражданина Монголии вернулись на родину из Японии

CentralAsia (MNG) -  Самолет специальной миссии Токио — Улан-Батор приземлился в субботу в международном аэропорту Буянт-Ухаа.

Из Японии вернулись 94 человека с детьми дошкольного возраста, 23 беременных женщин, 65 человек пожилого возраста со своими опекунами, 28 человек с проблемами со здоровьем, 53 человека по другим веским причинам.

Все граждане помещены на 21-дневный карантин в НИЦИЗ, в Центральный военный госпиталь, а также были размещены в гостиницах.

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