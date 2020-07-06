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  6 июля 2020
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Премьер-министр Северной Кореи поздравил Хурэлсуха с переизбранием премьера Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Премьер-министр или Председатель Совета Министров КНДР КНДР Ким Джэ Рён направил поздравительное послание У.Хурэлсуху в связи с его повторным назначением премьер-министром Монголии.

Выразив уверенность в том, что дружеские и совместные отношения между двумя странами с давней историей и традициями неизменно будут развиваться, Ким Чже Рёнг в послании пожелал премьер-министру Монголии больших успехов в его ответственной работе, - передает ИА The Korean Central News Agency (KCNA).

Ким Джэ Рён — северокорейский политик, Председатель Совета Министров КНДР с 11 апреля 2019 года. С 10 марта 2019 года член Верховного народного собрания КНДР.

О ранней жизни Кима мало что известно. До своего премьерства он занимал руководящие должности на различных промышленных площадках. В 2007 году Кима назначили на его первую должность в качестве секретаря провинциального комитета Пхёнан-Пукто. В 2015 году был назначен главным секретарём провинциального комитета Чагандо, в последствии стал его председателем. В 2016 году Ким вошёл в состав Центрального комитета ТПК.

10 марта 2019 года Кима избрали в Верховное народное собрание КНДР на парламентских выборах. Менее чем через месяц, во время сессии 14-го Верховного народного собрания КНДР, Ким был избран на пост Председателя совета министров КНДР, сменив Пак Пон Джу. Член Политбюро и Центральной военной комиссии.
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