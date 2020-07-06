Премьер-министр Северной Кореи поздравил Хурэлсуха с переизбранием премьера Монголии

CentralAsia (MNG) -

Выразив уверенность в том, что дружеские и совместные отношения между двумя странами с давней историей и традициями неизменно будут развиваться, Ким Чже Рёнг в послании пожелал премьер-министру Монголии больших успехов в его ответственной работе, - передает ИА The Korean Central News Agency (KCNA).

Выразив уверенность в том, что дружеские и совместные отношения между двумя странами с давней историей и традициями неизменно будут развиваться, Ким Чже Рёнг в послании пожелал премьер-министру Монголии больших успехов в его ответственной работе, - передает ИА The Korean Central News Agency (KCNA).