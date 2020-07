Группа «The Hu» выпускает новый видеоклип сотрудничества с мировыми артистами. Видео

CentralAsia (MNG) - Знаменитая рок группа Монголии, «The Hu» выпустила новое акустическое видео для «Shireg Shireg». Клип показывает закулисные кадры группы в студии, предлагая поклонникам реальное представление о процессе записи. Это также дает более близкое представление о традиционных инструментах «The Hu»и взгляде на их живое шоу.

Видео «Shireg Shireg» - это новый тизер к новой версии «The Gereg», которая выйдет 10 июля. Также на альбоме сотрудничество с Джейкоби Шэддиксом (PAPA ROACH), Дэнни Кейсом (FROM ASHES TO NEW) и Lzzy Hale (HALESTORM). Оригинальная версия была продана 130 000 копий по всему миру.