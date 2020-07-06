Группа «The Hu» выпускает новый видеоклип сотрудничества с мировыми артистами. Видео

CentralAsia (MNG) - Знаменитая рок группа Монголии, «The Hu» выпустила новое акустическое видео для «Shireg Shireg». Клип показывает закулисные кадры группы в студии, предлагая поклонникам реальное представление о процессе записи. Это также дает более близкое представление о традиционных инструментах «The Hu»и взгляде на их живое шоу.

Видео «Shireg Shireg» - это новый тизер к новой версии «The Gereg», которая выйдет 10 июля. Также на альбоме сотрудничество с Джейкоби Шэддиксом (PAPA ROACH), Дэнни Кейсом (FROM ASHES TO NEW) и Lzzy Hale (HALESTORM). Оригинальная версия была продана 130 000 копий по всему миру.





На прошлых выходных группа сыграла шоу возвращения на родину после аншлагового мирового турне, выступив в White Rock Center в Улан-Баторе в помощь Государственной чрезвычайной комиссии для борьбы против COVID-19. Концерт был показан по телевидению в Монголии с привлечением 53 млн тугриков (примерно 19 000 долларов США) и предоставлен широкой аудитории через потоковую передачу на Facebook и YouTube, получив 5000 долларов США.





«The Hu» или Ху (хүн) означает коренное монгольское слово «человек», вдохновляя музыкальный стиль группы, который он называет «Хунну Рок». Группа черпает вдохновение из Hunnu, древней монгольской империи, более известной как Гунны в западной культуре. Их музыка глубоко укоренилась в их древней культуре, даже интегрируя старые монгольские военные крики и поэзию в их тексты.

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