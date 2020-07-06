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  6 июля 2020
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В Монголии идет операция по репатриации своих граждан из России

CentralAsia (MNG) -  Согласно решению Государственной чрезвычайной комиссии Монголии, процесс по репатриации своих граждан из России, желающих вернуться на родину, организуется на пограничном контрольно-пропускном пункте Алтанбулаг в аймаке Сэлэнгэ с 5 по 6 июля.

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В общей сложности более 200 граждан вернутся домой. В связи с этим сотрудники профессиональной организации работают с высокой степенью готовности, измеряют температуру тела пассажиров, принимают анкеты на медицинских бланках и дезинфицируют транспортные средства и ручную кладь, сообщает оперативный штаб.

В соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии и оперштаба Минздрава страны, граждане Монголии, вернувшись на родину, попадают в принудительную изоляцию на 21 день.

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