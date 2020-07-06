В Турции от коронавируса скончался этнический узбек, самый богатый бизнесмен Афганистана, Мохаммад Юсуф Газанфар

CentralAsia (UZ) - Специальный советник президента Афганистана по вопросам экономического развития, торговли и сокращения бедности Мохаммад Юсуф Газанфар скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщает "Независимая газета".

Этнический узбек Юсуф Газанфар занимал пост специального советника президента Афганистана Ашрафа Гани по вопросам экономического развития, торговли и сокращения бедности. Он был ярким представителем самой успешной династии афганских бизнесменов, основатели которой более 100 лет назад открыли первую компанию под брендом Ghazanfar в городе Мазари-Шарифе. Масштаб реального влияния Юсуфа Газанфара на политику и экономику Афганистана выходил далеко за пределы формальных должностей, которые он занимал на протяжении последних 15 лет – депутата Волуси джирги (нижней палаты национального парламента) от северной провинции Балх, члена парламентского комитета по экономике и финансам, советника главы государства.

По словам кабульских источников «НГ», Юсуф Газанфар был настоящим афганским политическим «серым кардиналом»: «Он был другом президента Гани и главным спонсором его последней предвыборной кампании, входил в первую пятерку и даже, пожалуй, тройку самых влиятельных фигур афганской политики. Как говорят, пожертвования от Юсуфа Газанфара составили до 90% всего предвыборного бюджета Ашрафа Гани в 2019 году (Юсуф Газанфар являлся акционером частного афганского банка Ghazanfar – «НГ»). Олигарх имел очень сильное влияние на различные кадровые, экономические и политические решения главы государства. Кроме того, Газанфар, фактически, был неформальным представителем президента в контактах с авторитетами из числа тюркоговорящих этносов Афганистана, в частности, с представителями узбекских групп. Прекрасные связи у Юсуфа Газанфара были и в Ташкенте: он, несомненно, был очень нужен президенту Гани, который стремится создать сегодня широкую региональную коалицию в поддержку Афганистана. И Узбекистану в этом проекте отводится очень важная роль».

Юсуф Газанфар пользовался огромным авторитетом не только среди афганских узбеков, но и среди представителей других этнических групп. «Это был великий человек, его потеря трудновосполнима, если восполнима вообще» - сказал в беседе с «НГ» один из афганских экспертов-пуштунов, близкий к дворцу «Арг» (резиденция президента Афганистана»).

По информации издания, Юсуф Газанфар заболел коронавирусом в конце июня. Сначала его пытались лечить в Афганистане, но затем, когда состояние здоровья резко ухудшилось, перевезли в одну из клиник в Турции. К сожалению, турецкие медики оказались бессильны – «серый кардинал» афганской политики скончался через несколько дней, 3 июля, по официальной версии, от тяжелой пневмонии, отягощенной ишемической болезнью сердца.

Президент Ашраф Гани распорядился создать специальную государственную комиссию по организации похорон своего друга.

"Судя по всему, смерть Юсуфа Газанфара окажет заметное влияние на соотношение сил на политическом Олимпе Кабула. Возможно, это проявится не сразу, однако, уже сейчас очевидно, что Ашрафу Гани будет крайне трудно найти замену своему другу и соратнику", - отмечает издание.