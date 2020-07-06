В Туркменистане власти принудительно сбривают бороды мужчинам - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане власти Лебапской области снова начали принудительно сбривать бороды мужчинам и в целом преследовать граждан, следующих мусульманским традициям, сообщает Радио Азатлык (Туркменская редакция Радио Свобода).

В городе Туркменабаде и Фарапском районе сотрудники полиции и Министерства национальной безопасности обходят рынки и улицы и доставляют в милицию как молодых верующих, так и мужчин в возрасте до 60 лет. Там им насильно сбривают бороды и обвиняют в связях с «религиозными экстремистами» и «ваххабитами».

«Они называют бородатых людей турецкими шпионами. «Вы, поработав в Турции пару дней, пытаетесь следовать турецкой традиции здесь», – говорят задержанным», – рассказал на условиях анонимности житель Лебапа, который уже побывал в полицейском участке. По его словам, силовики «используют много нецензурных слов, унижают людей».

За последние дни, по данным корреспондента, бороды сбрили почти сотне человек. Местные жители также самостоятельно начали сбривать бороды, опасаясь задержаний.

Туркменские власти на протяжении последних лет ведут борьбу против ношения бороды в стране. В прошлом году мужчин в возрасте 20-55 лет из-за бороды не пропускали в самолеты и поезда. Многим приходилось сбривать бороды непосредственно перед поездкой. При этом все инструкции для граждан о том, что им нельзя отращивать бороду, – устные, в виде законов они никак не прописаны.

В Узбекистане и Таджикистане также распространена борьба против ношения бороды. К примеру, в Ташкенте в августе прошлого года мужчин задерживали на рынке, доставляли в милицию и принудительно сбривали им бороды. В сентябре 2019 года глава Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев поручил своим подчиненным начать кампанию против ношения бород у мужчин и хиджабов у женщин. Он назвал мужчин «мерзавцами с бородой», женщинам обещал «засунуть платок в рот», но потом заявил, что его слова вырвали из контекста.

Власти Таджикистана начали борьбу еще раньше, весной 2015 года, в этой стране она носит более массовый характер. Только в Хатлонской области в январе 2016 года бороду сбрили около 13 тысячам мужчин. Такие действия журналисты считают попыткой деисламизации общества.