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  6 июля 2020
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Премьер-министр Монголии и Си Цзиньпин обменялись посланиями

CentralAsia (MNG) -  Генеральный секретарь и президент КНР Си Цзиньпин и председатель Монгольской народной партии и премьер-министр Монголии Ухнаа Хурэлсух обменялись посланиями.

Си Цзиньпин направил устное послание Ухнаа Хурэлсуху.
Он отметил, что Китай и Монголия являются дружественными соседями, связанными общими горами и реками. С момента появления COVID-19 две страны боролись с вирусом с солидарностью и взаимной поддержкой, полностью демонстрируя свою глубокую дружбу. В ответ на признание Хурэлсухом вклада Китая в глобальную борьбу с COVID-19 Си Цзиньпин выразил готовность Китая укреплять соответствующие обмены и сотрудничество с Монголией и остальным миром в попытке создать глобальное сообщество здоровья для всех.

Си Цзиньпин приветствовал эффективную реакцию Монголии на COVID-19, устойчивое экономическое и социальное развитие и успешные парламентские выборы, приписав их совместным усилиям монгольского общества под руководством МНП и правительства Монголии, передает china-embassy.org.

Си Цзиньпин также сказал, что письмо Хурэлсуха по случаю 99-й годовщины основания КПК полностью указывает на то большое значение, которое Хурэлсух и МНП придают отношениям с КПК и Китаем. КПК готова расширять многоуровневые и широкомасштабные обмены и сотрудничество с МНП и продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и Монголии, которое поможет укрепить мир и процветание в регионе.

В своем письме к Си Цзиньпину Хурэлсух выразил глубокое восхищение руководством КПК в руководстве успешным внутренним ответом на COVID-19, который не только защитил здоровье и безопасность китайского народа, но и внес значительный вклад в это всех людей вокруг Мир.

Хурэлсух сказал, что он удовлетворен углублением многоуровневого сотрудничества между МПП и КПК, чему способствует их Меморандум о взаимопонимании по укреплению обменов и сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что обе стороны будут опираться на плоды сотрудничества и работать вместе для еще более крепких связей между двумя странами и для большего процветания и укрепления Монголии и Китая.

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