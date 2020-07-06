В Узбекистане за день три человека скончались от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 5 июля зафиксирован 34-ый смертельный случай от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

49-летняя жительница Юнусабадского района Ташкента Н.У. несмотря на то, что у нее повышалась температура, болело горло и наблюдалась слабость, не обращалась за помощью к врачам.

3 июля она сдала анализ на коронавирус в частной клинике. В тот же день из-за ухудшения состояния она была госпитализирована в отделение реанимации городской клинической больницы №7 и была подключена к аппарату искусственного дыхания.

Ей поставлен диагноз: «Двустороняя пневмония, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, кома».

Несмотря на реанимационную помощь пациентка скончалась от острой дыхательной и сердечной недостаточности. Это треть жертва за день. Ранее сообщалось, что в Ташкенте скончались 2 пациента (71-летняя женщина и 45-летний мужчина), у которых был диагностирован коронавирус.