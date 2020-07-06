Сегодня Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет

Фото: elbasy.kz

CentralAsia (KZ) - Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сегодня, 6 июля, исполняется 80 лет.

В этот день также в стране отмечается государственный праздник — День столицы. Астане исполняется 22 года.

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского района Алматинской области.

С выбором имени была история. Собравшиеся на той родственники предлагали самые различные имена. В конце концов бабушка новорожденного Мырзабала предложила: «Пусть мой ненаглядный внук носит одновременно два имени сразу — Нур и Султан, пусть он будет Нурсултаном».

Как и большинство бабушек на свете, Мырзабала сыграла особую роль в становлении личности внука. Мать Нурсултана Альжан вспоминала, как Мырзабала давала советы и наставления детям, снохам, рассказывала об исконных народных традициях и приметах, принимала самое активное участие в воспитании внука Нурсултана.

Абиш Назарбаев (отец Нурсултана Назарабева) был веселым, уважаемым человеком. Он свободно владел не только казахским, но и русским, балкарским языками. Абиш душевно пел казахские и русские песни, умел выслушать собеседника, дать дельный совет. Абиш Назарбаев скончался в 1971 году.

Фото: elbasy.kz

Детство Султана, как его звали в семье, пришлось на суровые и тяжелые военные и послевоенные годы.

Победа в той войне была достигнута ценой неимоверных усилий огромного государства, ценой миллионов человеческих жизней. Наполовину искалеченная страна только поднималась из руин, отстраивалась. Спустя несколько лет после Победы, СССР был втянут в новую изнурительную гонку, теперь уже «холодную войну», тяготы которой вновь легли тяжким бременем на плечи простого народа.

Время было тяжелое, полуголодное. Но в детской памяти молодого Нурсултана сохранились не только тяготы и испытания той поры, но и теплые любящие руки матери, и заботливое внимание отца. Дружная семья, братья и сестры, задушевные песни родителей. Красота блистательных вершин Алатау и увлекательные мальчишеские игры. Таким было детство всех его сверстников.

Нурсултан видел, что его отец никогда не сидит без дела, и потому старался ему во всем помогать. Дома, в огороде и в яблоневом саду, где он помогал отцу выращивать картофель и яблоки. Нурсултан ухаживал за скотом, вместе с отцом косил сено в горах.

Как-то его отец Абиш привел в дом семью балкарцев-спецпереселенцев. Семья Назарбаевых приютила их, помогла найти работу. А сам Абиш Назарбаев за это время сдружился с балкарцами и быстро научился их языку.

В многонациональном Чемолгане так поступали все. Никто не делился по национальностям. Нурсултан Назарбаев позже писал в одной из своих книг, что тогда среди мальчишек никто и не вспоминал кто ты — казах, украинец, чеченец или немец: «Да и как разделить, если к дому казахской семьи лепился дом турка-месхетинца, а в следующих жили Богдан, Рихард, Олег…» Мальчишеские ватаги разделялись только по улицам, на которых жили. Бывало, и дрались улица на улицу. Но дружба и взаимопомощь были образом жизни.

Несмотря на все трудности, мальчишек и девчонок тянуло в волшебный мир знаний, в радостное и светлое будущее, наполненное смыслом и разумом.

Он являлся президентом Республики Казахстан с 24 апреля 1990 по 20 марта 2019. Уйдя с поста президента, сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета Казахстана.

Родители Абиш и Альжан работали в сфере сельского хозяйства. Отец родился в 1903 году у подножия горы Алатау в семье Назарбая, отец скончался в 1971 году. Мать — Альжан родилась в 1910 году в семье муллы села Касык Жамбылской области и скончалась в 1977 году.

Нурсултан Назарбаев в 1960 году окончил ПТУ №22 в городе Днепродзержинск. В 1967 окончил ВТУЗ при Карагандинском металлургическом комбинате.

Трудовой путь начал в 1960 рабочим стройуправления треста «Казметаллургстрой» в городе Темиртау Карагандинской области. Затем работал чугунщиком разливочных машин, горновым доменной печи на Карагандинском металлургическом заводе.

В 1965—1969 — вновь работал на Карагандинском металлургическом заводе (с 1966 — комбинат): диспетчер, газовщик, старший газовщик доменного цеха.

В 1969—1973 — на партийной, комсомольской работе в Темиртау.

В 1973—1978 — секретарь парткома Карагандинского металлургического комбината. В 1978—1979 — секретарь, второй секретарь Карагандинского обкома партии.

В 1979—1984 — секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана.

В 1984—1989 — Председатель Совета Министров Казахской ССР. В 1989—1991 — первый секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана. С 14 июля 1990 по 23 августа 1991 — Член Политбюро ЦК КПСС. Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1981—1986). Член ЦК КПСС (1986—1991).

Народный депутат СССР с 1989 по январь 1992. В феврале — апреле 1990 — одновременно председатель Верховного Совета Казахской ССР.

С апреля 1990 года — Президент Казахской ССР (избран Верховным Советом КазССР на безальтернативной основе)

С апреля 1991 года активно участвовал в переговорах в Ново-Огарёво по вопросам заключения нового союзного договора. Выступал за сохранение СССР.

Летом 1991 года в ходе подписания нового Союзного договора с Горбачёвым и Ельциным была достигнута договорённость, что Назарбаев может занять пост председателя правительства Союза Суверенных Государств, однако Августовский путч ГКЧП помешал этим планам.

28 августа на Пленуме ЦК КП Казахстана президент Назарбаев заявил о своём выходе из КПСС.

1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента республики, в ходе которых Назарбаев получил поддержку 98,7 % избирателей. Других кандидатов в бюллетене не было. 8 декабря он не приехал в Беловежскую пущу и не подписал Беловежское соглашение о прекращении существования СССР и создании СНГ.

10 декабря республика переименована в Республику Казахстан. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принял Закон о государственной независимости Республики Казахстан, соответственно, Назарбаев стал президентом Казахстана. Через 5 дней подписал Алма-Атинскую декларацию о целях и принципах СНГ, подтвердившую упразднение Союза ССР.

В 1995 году в результате состоявшегося 29 апреля референдума президентские полномочия Назарбаева были продлены до 2000 года.

10 января 1999 года Назарбаев был избран президентом Республики Казахстан, получив 79,78 % голосов избирателей.

4 декабря 2005 года Назарбаев был избран президентом Республики Казахстан, получив 91,15 % голосов избирателей.

15 июня 2010 года за Назарбаевым официально закреплён статус первого президента Республики Казахстан — Лидера Нации, согласно Конституционному закону Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения деятельности Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации».

23 декабря 2010 года на форуме в Усть-Каменогорске появилось предложение продлить полномочия президента страны до 2020 года и для этого провести общереспубликанский референдум. Одним из выступающих был Олжас Сулейменов.

Уже 7 января 2011 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отклонил предложения парламента республики о вынесении на республиканский референдум изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан по продлению полномочий действующего президента без всенародных выборов до 2020 года. «Отклонить предложение парламента Республики Казахстан о вынесении на республиканский референдум изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан, инициированное парламентом Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 54 конституции Республики Казахстан. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания».

Впрочем, сбор подписей продолжался, и на 13 января 2011 было собрано 5 миллионов 16 тысяч подписей в поддержку этой инициативы. 14 января 2011 года парламент Казахстана единогласно принял поправки в конституцию. 31 января Конституционный совет Казахстана признал закон о замене выборов на референдум неконституционным.

В этот же день выступая с обращением к народу, президент согласился с решением совета, и предложил провести досрочные президентские выборы.

3 апреля на досрочных президентских выборах в четвёртый раз был переизбран президентом Казахстана до декабря 2016 года. По окончательным данным Центризбиркома, Нурсултан Назарбаев набрал 95,5% голосов. Согласно Конституции РК одно и то же лицо не может быть избрано президентом Республики более двух раз подряд, но это ограничение не распространяется на первого президента страны.

В декабре 2011 года прошли протесты в Мангистауской области, описанные BBC как самая большая акция протеста за время правления Назарбаева.

В марте 2015 года Назарбаев был зарегистрирован кандидатом в президенты для участия в досрочных президентских выборах Республики Казахстан 26 апреля 2015 года. Набрал 97,75 % голосов.

19 марта 2019 года подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта 2019 года по собственному желанию. В своём обращении к народу Назарбаев заявил:

Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве Президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана.

Полномочия президента, согласно Конституции республики, переходят к председателю сената Парламента страны Касым-Жомарту Токаеву, который принял присягу 20 марта на совместном заседании палат Парламента Казахстана.

3 июля в Нур-Султане состоялась церемония открытия монумента первому президенту. Монумент расположен в Национальном университете обороны. Источники: Wikipedia, elbasy.kz.

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