В Монголии за сутки еще три человека выздоровели от COVID-19

CentralAsia (MNG) - За сутки в Монголии еще три человекa выздоровели от коронавируса и направлены в санатории для дальнейшего наблюдения. Об этом 6 июля сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

5 июля в стране было проведено 334 теста на коронавирус, результаты — отрицательные. В стране официально зарегистрировано 220 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 188 человек вылечены, под медицинским наблюдением находятся 32 пациента.



Вчера 134 человека, прибывшие в порт Алтанбулаг, были изолированы в больнице аймака Дархан-Уул.

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