МИД Узбекистана просит граждан не предпринимать попыток возвращения на родину через соседние страны

CentralAsia (UZ) - По информации посольства Узбекистана в Москве, в последнее время в социальных сетях и популярных мессенджерах распространяются ложные сообщения о том, что якобы граница между России и Казахстаном открыта и гражданам Узбекистана, находящимся в России, можно вернуться на Родину через территорию Казахстана.

"Кроме того, отдельные лица, занимающиеся частным извозом, рассылают объявления о наборе и трансфере людей до российско-казахстанской государственной границы, обещая "помочь" с пересечением границы", - отмечается в сообщении МИД Узбекистана.

МИД Узбекистана просит граждан не поддаваться провокациям и отмечает, что карантинные меры, в том числе ограничения по въезду, введенные как в России, так в Узбекистане и Казахстане остаются в силе.

В МИДе сообщили, что в эти дни в очередной раз наблюдается повышенное скапливание граждан Узбекистана в селе Большая Черниговка Самарской области, в Бузулукском районе и городе Соль-Илецк Оренбургской области, большинство из которых, "поверив заведомо ложным сообщениям, прибыли из различных точек России и намерены вернуться на Родину через территорию Казахстана".

"В очередной раз просим находящихся на территории России сограждан не поддаваться провокациям, не предпринимать попыток выезда к контрольно-пропускным пунктам российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры", - отметили в МИДё.