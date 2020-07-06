[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МИД Узбекистана просит граждан не предпринимать попыток возвращения на родину через соседние страны

CentralAsia (UZ) -  По информации посольства Узбекистана в Москве, в последнее время в социальных сетях и популярных мессенджерах распространяются ложные сообщения о том, что якобы граница между России и Казахстаном открыта и гражданам Узбекистана, находящимся в России, можно вернуться на Родину через территорию Казахстана.

"Кроме того, отдельные лица, занимающиеся частным извозом, рассылают объявления о наборе и трансфере людей до российско-казахстанской государственной границы, обещая "помочь" с пересечением границы", - отмечается в сообщении МИД Узбекистана.

МИД Узбекистана просит граждан не поддаваться провокациям и отмечает, что карантинные меры, в том числе ограничения по въезду, введенные как в России, так в Узбекистане и Казахстане остаются в силе.

В МИДе сообщили, что в эти дни в очередной раз наблюдается повышенное скапливание граждан Узбекистана в селе Большая Черниговка Самарской области, в Бузулукском районе и городе Соль-Илецк Оренбургской области, большинство из которых, "поверив заведомо ложным сообщениям, прибыли из различных точек России и намерены вернуться на Родину через территорию Казахстана".

"В очередной раз просим находящихся на территории России сограждан не поддаваться провокациям, не предпринимать попыток выезда к контрольно-пропускным пунктам российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры", - отметили в МИДё.

print
  • В Туркменистане владельцы светлых автомобилей начали их продавать, ожидая запрета этих цветов
  • 263 гражданина Монголии вернулись на родину из Японии
  • Премьер-министр Северной Кореи поздравил Хурэлсуха с его повторным назначением премьером Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com