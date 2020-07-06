В Узбекистане сельские дома проверят на уровень энергопотребления

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 60 домов в сельской местности в пяти областях будут обследованы специалистами по энергетическому аудиту, в рамках совместного проекта Министерства строительства Узбекистана, программы ПРООН и Глобального Экологического Фонда (ГЭФ). Целью проекта является обеспечение сельского населения Узбекистана улучшенными, доступными и экологически чистыми условиями жизни.

Энергоаудит проводится для определения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, реального состояния энергопотребления здания, включая анализ технических характеристик ограждающих конструкций, характеристик энергопотребления инженерного оборудования, структуры энергозатрат в течение года, определение потенциала снижения энергопотребления, обоснование мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности дома. Энергоаудит позволит выявить проблемы с потерями тепловой энергии, получить решение по энергосбережению и продления срока эксплуатации зданий.

Полученные в ходе мониторинга данные, помогут сравнить энергоэффективные низкоуглеродные дома с типовыми сельскими домами, построенными в рамках государственной программы в 2018 г. в схожих климатических условиях.

На основе результатов будут разработаны ряд технических, организационных и экономических процессов для снижения затрат энергоресурсов и средств, а также для повышения уровня энергоэффективности сельских домов.

«Энергоаудит - это то, над чем необходимо серьезно задуматься. Это энергосбережение и повышение энергетической эффективности, что помогает сохранить не только энергию, тепло, но и финансы», - сказал представитель энергоаудиторской компании Зариф Гараев. По его словам, предварительный анализ показывает, что в энергоэффективных домах теплопотери через ограждающие конструкции в 2 раза меньше.

В Узбекистане в 2019 году было построено 800 одноэтажных 3-х комнатных ЭЭ и НУ домов. Также были установлены фотоэлектрические станции (ФЭС) мощностью 300 Ватт для нужд освещения, а также солнечные водонагреватели мощностью 200 литров в 10 доступных сельских типовых домах для нужд горячего водоснабжения в пяти пилотных областях Узбекистана.