Рынки Туркменистана заполнены антисептиками, - СМИ

CentralAsia (TM) - Еще в начале пандемии коронавируса в магазинах и на рынках Туркменистана сложно было найти гигиенические средства, например, влажные салфетки, а также антисептики на основе спирта. Сейчас же и то и другое имеется в открытом доступе, впрочем, растет и спрос, сообщает turkmen.news.

Основным производителем влажных салфеток является государственное объединение «Туркмендермансенагат», выпускающее продукцию под брендом «Dez-desmal». Но в последнее время производством антисептиков и гигиенических одеколонов стали заниматься и частные туркменские компании, такие как «Тач Хил» и «Шатумар», которые раньше фокусировались на моющих средствах – шампуне, жидкости для мытья посуды и мыле.

Вся отечественная антисептическая продукция на рынке датирована маем и июнем этого года, флаконы со спиртовыми антисептиками продаются в различном объеме. Влажные салфетки (в пачке 24 шт.) и самые маленькие бутылочки со спиртовкой (35-50 мл.) стоят 7-10 манатов. Безалкогольные влажные салфетки производят и частные предприятия, например, «Туркменин Ырсгалы» под брендом «Ак-Булут».

Жители Ашхабада активно покупают все эти средства личной гигиены. В общественном транспорте, на базарах и в магазинах можно все чаще наблюдать, как люди время от времени достают из сумок или карманов салфетки или спиртовки и обрабатывают ими руки. На многих частных предприятиях – на входе и в холле – стоят большие бутылки со спиртовыми растворами для сотрудников и посетителей.

В Туркменистане официально коронавируса нет, однако увеличивающееся с каждым днем количество заболевших и растущая смертность от пневмонии говорят о другом. Один из источников turkmen.news в столице сообщил 4 июля: «Болеем всей семьей: мы с мужем, дети и свекровь со свекром. Высокая температура у всех, слабость… В нашем доме еще несколько семей болеют всем составом».

О том, что в стране не все так радужно со здоровьем и самочувствием граждан, говорят и предупредительные меры, встречающиеся все чаще. Так, помимо замера температуры на въездах в столицу, в Ашхабаде стали делать то же самое и в подземных переходах, например, у железнодорожного вокзала. По информации из разных источников, заметно выросли в цене термометры. Самые обычные инфракрасные стоят в аптеках 1500 манатов (около $65), хотя раньше их цена не превышала 400, а термометры получше и с разными функциями предлагаются за 4000 манатов ($174).