Более 50 музыкантов из тюркоязычных стран поздравили Н.Назарбаева с юбилеем. Видео

CentralAsia (KZ) - Артисты из всего тюркского мира поздравили с 80-летием первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, исполнив произведение «Уш коныр» (Слова: Н.Назарбаев, муз: А.Коразбаев).

Более 50 музыкантов и солистов из тюркоязычных стран - Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Турция, субъекты Российской Федерации: Башкортостан, Татарстан, Якутия, также Гагаузия (Молдова) - выучили казахское произведение и записали свои партии на видео. Затем все файлы были смонтированы в единый клип, сообщает пресс-служба ТЮРКСОЙ.

Режиссёром проекта выступил режиссёр организации, заслуженный деятель Казахстана Арман Нурмахаматулы.

Участники проекта:

1. Международная организация тюркской культуры «ТЮРКСОЙ»;

2. Государственная академическая филармонии акимата города Нур-Султан;

Коллективы:

1. Этно-фольклорный ансамбль «Коркыт» при Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан;

2. Этно-фольклорный ансамбль «Сазген сазы» (Алматы);

3. Оркестр народных инструментов ТЮРКСОЙ;

Все солисты и музыканты:

Казахстан:

1. Ерлан Рыскали - заслуженный деятель РК;

2. Назым Сагынтай - солистка государственного театра оперы и балета «Астана опера»;

3. Жаксыгельды Маясаров - лауреат республиканских конкурсов, солист Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан;

4. Айнур Абильдаева - лауреат республиканских конкурсов, солистка ГККП «Областной филармонии имени Ш.Калдаякова» Туркестанской области;

5. Аяулым Кунанбаева - мульти-инструменталист театра традиционного искусства «Алатау»;

Азербайджан:

1. Намиг Асланов - лауреат международных и республиканских конкурсов;

2. Шахрияр Мусаев - музыкант «кеманча», лауреат международных и республиканских конкурсов;

3. Руслан Зарбалиев - музыкант «тар», лауреат международных и республиканских конкурсов;

4. Эльнур Алиев - Музыкант «нагара», лауреат международных и республиканских конкурсов;

Кыргызстан:

1. Жанар Туратова - солистка Кыргызской государственной филармонии имени Т.Сатылганова;

2. Динара Тилекеева - лауреат международных и республиканских конкурсов;

3. Гульшан Таалайбекова, Айгерим Мухтардинкызы, Сайкал Абылкасымова, Чолпан Мелисбекова - солисты ансамбля комузистов «Акак», лауреат международных и республиканских конкурсов;

Узбекистан:

1. Хулькар Абдуллаева - известная певица Хорезма, обладатель Государственной премии « Nihol»;

2. Эсминара Мустафаева - лауреат международных и республиканских конкурсов;

3. Ровшан Юнусов - известный дойрист, руководитель ансамбля «Аббос»;

Туркменистан:

1. Гулярам Балтаева - лауреат международных конкурсов.

Турция:

1. Эмир Чигнер - Музыкант «баглама», лауреат международных и республиканских конкурсов;

Башкортостан (РФ):

1. Зилия Бахтиева - лауреат международных и республиканских конкурсов;

Татарстан (РФ):

1. Фарида Шайхутдинова - солистка Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан;

2. Айдар Сулейманов - заслуженный артист Республики Татарстан;

3. Зарина Хасаншина - лауреат международных и республиканских конкурсов;

Саха-Якутия (РФ):

1. Юлиана Кривошапкина - виртуоз мира, этно певица, известный якутский хомусист;

Молдова:

1. Игорь Подгореану - виртуоз наист, победитель международных конкурсов.

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