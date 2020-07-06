Более 50 музыкантов из тюркоязычных стран поздравили Н.Назарбаева с юбилеем. Видео

|Предыстория: Сегодня Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет
CentralAsia (KZ) - Артисты из всего тюркского мира поздравили с 80-летием первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, исполнив произведение «Уш коныр» (Слова: Н.Назарбаев, муз: А.Коразбаев).
Более 50 музыкантов и солистов из тюркоязычных стран - Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Турция, субъекты Российской Федерации: Башкортостан, Татарстан, Якутия, также Гагаузия (Молдова) - выучили казахское произведение и записали свои партии на видео. Затем все файлы были смонтированы в единый клип, сообщает пресс-служба ТЮРКСОЙ.
Режиссёром проекта выступил режиссёр организации, заслуженный деятель Казахстана Арман Нурмахаматулы.
Участники проекта:
1. Международная организация тюркской культуры «ТЮРКСОЙ»;
2. Государственная академическая филармонии акимата города Нур-Султан;
Коллективы:
1. Этно-фольклорный ансамбль «Коркыт» при Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан;
2. Этно-фольклорный ансамбль «Сазген сазы» (Алматы);
3. Оркестр народных инструментов ТЮРКСОЙ;
Все солисты и музыканты:
Казахстан:
1. Ерлан Рыскали - заслуженный деятель РК;
2. Назым Сагынтай - солистка государственного театра оперы и балета «Астана опера»;
3. Жаксыгельды Маясаров - лауреат республиканских конкурсов, солист Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан;
4. Айнур Абильдаева - лауреат республиканских конкурсов, солистка ГККП «Областной филармонии имени Ш.Калдаякова» Туркестанской области;
5. Аяулым Кунанбаева - мульти-инструменталист театра традиционного искусства «Алатау»;
Азербайджан:
1. Намиг Асланов - лауреат международных и республиканских конкурсов;
2. Шахрияр Мусаев - музыкант «кеманча», лауреат международных и республиканских конкурсов;
3. Руслан Зарбалиев - музыкант «тар», лауреат международных и республиканских конкурсов;
4. Эльнур Алиев - Музыкант «нагара», лауреат международных и республиканских конкурсов;
Кыргызстан:
1. Жанар Туратова - солистка Кыргызской государственной филармонии имени Т.Сатылганова;
2. Динара Тилекеева - лауреат международных и республиканских конкурсов;
3. Гульшан Таалайбекова, Айгерим Мухтардинкызы, Сайкал Абылкасымова, Чолпан Мелисбекова - солисты ансамбля комузистов «Акак», лауреат международных и республиканских конкурсов;
Узбекистан:
1. Хулькар Абдуллаева - известная певица Хорезма, обладатель Государственной премии « Nihol»;
2. Эсминара Мустафаева - лауреат международных и республиканских конкурсов;
3. Ровшан Юнусов - известный дойрист, руководитель ансамбля «Аббос»;
Туркменистан:
1. Гулярам Балтаева - лауреат международных конкурсов.
Турция:
1. Эмир Чигнер - Музыкант «баглама», лауреат международных и республиканских конкурсов;
Башкортостан (РФ):
1. Зилия Бахтиева - лауреат международных и республиканских конкурсов;
Татарстан (РФ):
1. Фарида Шайхутдинова - солистка Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан;
2. Айдар Сулейманов - заслуженный артист Республики Татарстан;
3. Зарина Хасаншина - лауреат международных и республиканских конкурсов;
Саха-Якутия (РФ):
1. Юлиана Кривошапкина - виртуоз мира, этно певица, известный якутский хомусист;
Молдова:
1. Игорь Подгореану - виртуоз наист, победитель международных конкурсов.