В Монголии запущена совместная программа многостороннего целевого фонда ООН COVID-19

CentralAsia (MNG) - Совместная программа ООН «Укрепление национального потенциала по борьбе с передачей и поддержанию основных служб в пандемии COVID-19 в Монголии» была официально запущена Тапаном Мишрой, постоянным координатором ООН в Монголии.

Сумма совместной программы Многостороннего целевого фонда Организации Объединенных Наций составляет $1 млн, и она является частью многосторонних ответных мер ООН в Монголии, которые предоставляются под общим руководством Координатора-резидента ООН по трем компонентам:



1) ответные меры в области здравоохранения под руководством ВОЗ;



2) гуманитарный ответ, как подробно описано в УКГД;



3) Социально-экономический ответ во главе с ПРООН.



Эта новая программа была разработана в соответствии с тремя целями призыва Генерального секретаря ООН к солидарности, призыву к глобальным действиям по прекращению пандемии COVID-19 и причиненных ей страданий.



Команда ООН изучает больше возможностей для общих механизмов финансирования, включая существующий Фонд реагирования и восстановления ООН COVID-19 для направления донорских ресурсов и выделения их в Монголию. Это поможет усилить результаты ответа COVID-19 в Монголии и обеспечит широкое распространение результатов в глобальном масштабе.



Программа финансируется Фондом реагирования и восстановления ООН COVID-19, созданным Генеральным секретарем в конце марта 2020 года. Монголия стала одной из первых 47 стран, которые воспользовались этим фондом.



На сегодняшний день Страновая группа ООН выделила около $4 млн в рамках мобилизованной суммы в $6,1 млн Страновой гуманитарной группой из 28 доноров для 13 различных видов вмешательств. Это третья совместная программа ООН в стране, которая демонстрирует выполнение Программы реформ системы развития ООН на местах. Все программные мероприятия должны быть завершены до конца этого года.



Амаржаргал Ядам, государственный секретарь Министерства здравоохранения, отмечает группу ООН и подчеркивает важность «Совместной программы Многосторонних целевых фондов ООН COVID-19» для сектора здравоохранения в Монголии и ценит своевременную поддержку и важную роль, которую он может играть в COVID-19 эпидемического реагирования и готовности. В рамках этой программы будет укреплен потенциал семи лабораторий в четырех регионах и отдельных аймаков, в частности, будет улучшена безопасность лабораторий и кадровый потенциал.



Цэдэвсурэн Лхагва, государственный секретарь Министерства образования, культуры, науки и спорта, выразила свою искреннюю признательность ООН Монголии, в лице специального координатора-резидента и команды RCO, за инициирование реализации этого проекта, совместно разработав проектное предложение в консультации с соответствующими организации и координации окончательного утверждения проектного предложения. В настоящее время министерство может совместно осуществлять компоненты проекта с ЮНЕСКО, ЮНФПА и ЮНИСЕФ.



Источник: UN House in Ulaanbaatar, Mongolia

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