На утро 6 июля в Казахстане выявлено более 1,4 тысяч новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1403 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 814 без клинических проявлений. Об этом 6 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- Атырауская область - 325 / 181;

- Мангистауская область - 124 / 117;

- город Алматы - 113 / 62;

- Западно-Казахстанская область - 103 / 57;

- Восточно-Казахстанская область - 96 / 31;

- город Нур-Султан - 95 / 47;

- город Шымкент - 84 / 44;

- Карагандинская область - 81 / 48;

- Алматинская область - 71 / 68;

- Туркестанская область - 61 / 43;

- Жамбылская область - 59 / 32;

- Павлодарская область - 53 / 12;

- Акмолинская область - 32 / 25;

- Актюбинская область - 32 / 16;

- Кызылординская область - 40 / 12;

- Костанайская область - 17 / 13;

- Северо-Казахстанская область - 17 / 6.

Таким образом, на данный момент всего в стране выявлено 48 574 случая коронавируса, выздоровели 15 860 человек.

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