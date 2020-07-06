На утро 6 июля в Казахстане выявлено более 1,4 тысяч новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1403 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 814 без клинических проявлений. Об этом 6 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- Атырауская область - 325 / 181;
- Мангистауская область - 124 / 117;
- город Алматы - 113 / 62;
- Западно-Казахстанская область - 103 / 57;
- Восточно-Казахстанская область - 96 / 31;
- город Нур-Султан - 95 / 47;
- город Шымкент - 84 / 44;
- Карагандинская область - 81 / 48;
- Алматинская область - 71 / 68;
- Туркестанская область - 61 / 43;
- Жамбылская область - 59 / 32;
- Павлодарская область - 53 / 12;
- Акмолинская область - 32 / 25;
- Актюбинская область - 32 / 16;
- Кызылординская область - 40 / 12;
- Костанайская область - 17 / 13;
- Северо-Казахстанская область - 17 / 6.
Таким образом, на данный момент всего в стране выявлено 48 574 случая коронавируса, выздоровели 15 860 человек.