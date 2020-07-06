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  6 июля 2020
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Суд приговорил к 6 годам тюрьмы экс-премьера Монголии Ж.Эрдэнэбата за злоупотребление властью
Предыстория: Экс премьер-министр Монголии Ж.Эрдэнэбат заключен в тюрьму, несмотря на протесты

CentralAsia (MNG) -  На прошедших 24 июня парламентских выборах Монголии бывший премьер-министр страны и член правящей Монгольской народной партии Жаргалтулгын Эрдэнэбат баллотировался из СИЗО и одержал победу в округе аймака Сэлэнгэ. Но его не освободили из СИЗО, и сегодня, 6 июля состоялся суд.

Столичный суд района Сухбаатар приговорил его к 6 годам тюрьмы.

Экс-премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат был признан виновным в том, что как политически влиятельный человек, он злоупотреблял своей властью и положением, пишет ikon.mn.

Кроме того, он лишен права занимать государственный пост сроком на шесть лет. Суд постановил, что приговор бывший премьер Монголии будет отбывать в общей колонии.

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