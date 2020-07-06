В Туркменистане владельцы светлых автомобилей начали их продавать, ожидая запрета этих цветов

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде владельцы автомобилей светлых серого и бежевого тонов все чаще продают свои машины в связи с распространившимся слухами о том, что со следующего года и эти цвета будут под запретом, а на дорогах останутся исключительно белые авто. Об этом сообщили «Хроники Туркменистана».

На данный момент в Туркменистане действует негласный запрет на вождение автомобилей всех цветов кроме белого и светлых оттенков серебристого или бежевого. Местное население называет эти цвета «открытыми» (açyk reꞑk).

Некоторые владельцы машин «открытых» цветов начали их перекрашивать, несмотря на то что это довольно дорого. Стоимость перекраски на данный момент достигает 7 – 10 тысяч манатов ($290-420 по курсу «черного рынка»), внедорожников и автомобилей более премиального класса – еще выше.

Тем не менее, как считают автомобилисты, после введения запрета, если это случится, стоимость услуги вырастет еще больше, а кроме того, перекраска потребует много времени из-за того, что количество желающих значительно увеличится, как это было после введения запрета на темные цвета.

Водители возмущены не только фактом запрета цветов, но и тем, что заранее о введении подобных правил власти их не предупреждают и их машину могут внезапно остановить и отправить на штрафстоянку.