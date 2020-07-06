В Узбекистане выявили 123 новых случая коронавируса. Всего 10143

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 6 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 10143 (+123).

По данным Минздрава, 43 случая нового заболевания были выявлены среди граждан в Карантинном центре (все из-за рубежа), 60 в Андижанской области, 20 в Ташкентской области среди водителей международных грузовых автомобилей.

В настоящее время в стране вылечились 6584 человека, инфицированных коронавирусом, 3524 пациента проходят лечение, из них 25 находятся в тяжёлом состоянии и 8 - в критическом.