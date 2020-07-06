[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выявили 123 новых случая коронавируса. Всего 10143
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 6 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 10143 (+123).

По данным Минздрава, 43 случая нового заболевания были выявлены среди граждан в Карантинном центре (все из-за рубежа), 60 в Андижанской области, 20 в Ташкентской области среди водителей международных грузовых автомобилей.

В настоящее время в стране вылечились 6584 человека, инфицированных коронавирусом, 3524 пациента проходят лечение, из них 25 находятся в тяжёлом состоянии и 8 - в критическом.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2020.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

canews@asia.com