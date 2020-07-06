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  6 июля 2020
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Ученый пришел к неожиданным выводам о происхождении коронавируса

CentralAsia (CA) -  Новый коронавирус Covid-19, возможно, пришел вовсе не из Китая, заявил старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон, пишет британская газета Telegraph.

Он утверждает, что есть много доказательств того, что Covid-19 возник где-то в другом месте до того, как появился в Азии.

На прошлой неделе испанские вирусологи сообщили, что обнаружили следы инфекции в образцах сточных вод, собранных в марте 2019 года, за девять месяцев до того, как в Китае была обнаружена вспышка коронавируса.

Итальянские ученые также обнаружили признаки коронавируса в пробах сточных вод в Милане и Турине в середине декабря, за много недель до того, как был обнаружен первый случай заболевания, а в Бразилии эксперты обнаружили следы коронавируса еще в ноябре, пишет издание.

Доктор Джефферсон считает, что многие вирусы по всей планете находятся в спящем режиме и проявляются при благоприятных условиях окружающей среды.

«Это означает, что они могут исчезать так же быстро, как и появляются. Куда делся SARS? Он просто исчез. Нам нужно начать исследовать происхождение вируса, понять, как он возникает и мутирует», - сказал он.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, и под «здесь» я понимаю «везде». Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды», - предположил Джефферсон.

Он привел в пример случай заражения коронавирусом на круизном лайнере, следовавшем от Южной Георгии до Буэнос-Айреса.

«На восьмой день, когда пассажиры пересекали море Уэдделла, был зафиксирован первый случай. Находился ли вирус в приготовленной еде, и активировался, будучи размороженным?» - задался вопросом ученый.

Он добавил,что такие странные вещи происходили и во время «испанки» в 1918 году. Около 30% населения Западного Самоа умерли от испанского гриппа, хотя они не имели контактов с внешним миром.

«Объяснение этому может быть только в том, что возбудители вируса являются ниоткуда и никуда не уходят. Они всегда здесь, и иногда что-то активирует их — может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды. И именно это мы должны изучить», - считает он.

Ученый допустил, что вирус может передаваться не только между людьми воздушно-капельным путем, но и через сточные воды.

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