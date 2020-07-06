Rio Tinto снижает оценки запасов на гигантском монгольском медном проекте

CentralAsia (MNG) - Компания «Rio Tinto» снизила оценку количества золота и меди, которую она может добывать, в рамках своего гигантского подземного проекта в пустыне Гоби в Монголии, что стало последней неудачей в разработке стоимостью 6,8 млрд долларов.

В обновленном технико-экономическом обосновании компания Rio снизила запасы меди в Оюу-Толгой на 15 процентов, а золота - на 17 процентов для решения ранее выявленных проблем со стабильностью на месторождении.

Этот шаг означает, что добыча, вероятно, будет ниже, чем ожидалось, и срок эксплуатации шахты может быть короче.





Новые оценки появятся через несколько дней после того, как компания объявила о смещении своей старшей руководящей команды и сказала, что руководитель, ответственный за разработку проекта, руководитель роста и инноваций Rio Стив Макинтош, уйдет в отставку в этом году.





Понижение рейтинга усиливает давление, с которым сталкивается исполнительный директор Rio Жан-Себастьян Жак, который подвергается критике за ряд ошибочных шагов, которые привели к тому, что компания уничтожила два священных объекта наследия коренных народов в Западной Австралии, чтобы освободить место для разминирования вопреки желанию традиционных землевладельцев.





Подземное расширение Оюу-Толгой — самый важный проект роста в Рио. После его завершения рудник станет одним из крупнейших в мире источников меди, производя более 500 000 тонн металла в год, используемого во всем, от автомобилей до кондиционеров. Уже есть открытый карьер, который производит медь на участке. Подземный проект, тесно связанный с Жаком, который занимался медным бизнесом в Рио, был окружен задержками, расследованиями, перерасходом средств и давлением со стороны правительства, пишет Нил Хьюм, редактор Natural Resources .





Он также имеет сложную структуру собственности. В то время как Рио управляет ОТ, у него нет прямого пакета акций. Он принадлежит 66 процентам акций Turquoise Hill Resources, котирующихся на бирже Торонто, в которых Рио владеет 50,8 процента контрольного пакета, а 34 процента — правительством Монголии. В июле прошлого года в Рио было заявлено, что первая устойчивая добыча на OT ожидается в период с мая 2022 года по июнь 2023 года — с задержкой до 30 месяцев по сравнению с первоначальным прогнозом — и будет стоить на 1,2–1,9 млрд долларов больше, чем ожидалось. Впоследствии диапазон был сужен, и прогноз TRQ в мае задержался на 25 месяцев и превысил 1,5 млрд долларов.





В этом виноваты сложные условия грунта, которые заставили пересмотреть первоначальный график проектирования и разработки проекта. Обновленное технико-экономическое обоснование, которое требуется в соответствии с законодательством Монголии, отражает результаты этого обзора.





Рио планирует использовать технику, называемую блочной пещерой, для извлечения медной руды и отправки ее на поверхность в Оюу-Толгой. Несмотря на техническую сложность, он считается одним из наиболее экономически эффективных методов добычи руды глубоко под землей.





Чтобы этот метод работал, слабая и трещиноватая порода должна разрушаться под действием силы тяжести. Согласно первоначальному плану, две огромные каменные колонны должны были быть добыты. Теперь они останутся на месте для «геотехнической стабильности», хотя Рио надеется, что часть материала, содержащегося в столбах, будет «извлечена на более позднем этапе после дополнительных исследований, которые в настоящее время проводятся».





«Сегодняшнее объявление указывает на дополнительное разрушение экономики Оюу-Толгоя», - говорят аналитики Morgan Stanley.





Рио сказала, что оценки проекта были подвержены «любым дополнительным задержкам в планировании или увеличению капитальных затрат в результате воздействия» пандемии коронавируса.





Источник: Financial Times

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