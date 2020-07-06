В Европе наступила вторая волна заражения коронавирусом

- Азия и мир, общество
- 11:38, 06 июля 2020
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CentralAsia (CA) - На территории стран Евросоюза наступила вторая волна эпидемии коронавируса, сообщает Euronews.
В Испании в настоящий момент почти 300 тысяч человек взяты в карантин.
Сутки спустя после введения строгой изоляции в одной из агломераций Каталонии аналогичные меры начали действовать в понедельник в отношении 70 тысяч жителей Галисии.
Официальный Мадрид при этом подчеркивает, что в общем и целом эпидемиологическая обстановка в стране находится под контролем.
Карантин в Галисии продлится минимум до конца этой недели.
В Риме тоже готовы вводить повторную изоляцию большей или меньшей степени строгости при малейшей опасности. В Италии количество смертельных исходов от COVID-19 достигло почти 35 тысяч человек.
«Война пока продолжается, о победе над инфекцией говорить не приходится, мы готовы принимать быстрые и жесткие решения, чтобы не позволить распространяться заражению в тот момент, когда мы увидим, что ситуация осложняется», - сказал Роберто Сперанца, министр здравоохранения Италии.