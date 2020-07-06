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  6 июля 2020
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В Европе наступила вторая волна заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  На территории стран Евросоюза наступила вторая волна эпидемии коронавируса, сообщает Euronews.

В Испании в настоящий момент почти 300 тысяч человек взяты в карантин.

Сутки спустя после введения строгой изоляции в одной из агломераций Каталонии аналогичные меры начали действовать в понедельник в отношении 70 тысяч жителей Галисии.

Официальный Мадрид при этом подчеркивает, что в общем и целом эпидемиологическая обстановка в стране находится под контролем.

Карантин в Галисии продлится минимум до конца этой недели.

В Риме тоже готовы вводить повторную изоляцию большей или меньшей степени строгости при малейшей опасности. В Италии количество смертельных исходов от COVID-19 достигло почти 35 тысяч человек.

«Война пока продолжается, о победе над инфекцией говорить не приходится, мы готовы принимать быстрые и жесткие решения, чтобы не позволить распространяться заражению в тот момент, когда мы увидим, что ситуация осложняется», - сказал Роберто Сперанца, министр здравоохранения Италии.

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