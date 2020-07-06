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  6 июля 2020
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В США полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, освободили под залог
Дерек Шовин, Ту Тао, Томас Лэйн и Александер Куэнг. Фото: Reuters
Дерек Шовин, Ту Тао, Томас Лэйн и Александер Куэнг. Фото: Reuters

CentralAsia (CA) -  В США один из полицейских, обвиняемых в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, освобожден под залог, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных тюрьмы в округе Хеннепин.

Уволенный из полиции Ту Тао освобожден 4 июля.

Ранее суд установил залог в 750 тысяч долларов для освобождения Тао до процесса.

Еще двое подозреваемых полицейских были освобождены под аналогичный залог в конце июня. Главный подозреваемый Дерек Шовен пока остается в тюрьме, для него залог установлен в сумме 1,25 миллиона долларов.

Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так некоторое время. Инцидент произошёл во время ареста Флойда в Паудерхорне (Миннеаполис, штат Миннесота) по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой и был снят очевидцами на видео. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в сети и транслировались СМИ. Четыре причастных полицейских были уволены на следующий день.

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