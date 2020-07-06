Монголия намерена развивать внутренний туризм через приложение во время пандемии коронавируса

CentralAsia (MNG) - Туристический сектор Монголии переживает значительный и неожиданный спад спроса из-за распространения пандемии коронавируса. Туризм в Монголии потерял более 120 миллионов долларов за первые пять месяцев этого года.

По данным 2019 года туристическая отрасль обеспечивает в общей сложности около 7,2% общемонгольского ВВП, в ней заняты почти 88 тыс. человек.





Согласно постановлению правительства, министру природы, окружающей среды и туризма Н.Цэрэнбату поручено принять «организационные меры по оживлению и стимулированию внутреннего туризма».





Поток внутренних туристов увеличивается с прошлого года. Это связано с тем, что в прошлом году число монгольских туристов, выезжающих за границу, достигло 2,4 миллиона, а число внутренних туристов достигло одного миллиона, сказала С.Баясгалан, начальник отдела туристической политики и координации, Министерство природы, окружающей среды и туризма.





Тогда частные турфирмы организуют свое мероприятие, чтобы привлечь внутренних туристов. Мобильное приложение «Feel Mongolia» («Почувствуй Монголию») было создано в сотрудничестве с ООО «IHOTEL» и ООО «JOINME», которое позволяет гражданам и путешественникам получать туристическую информацию в одном месте, бронировать туристические лагеря и отели, а также позволяет предприятиям продавать свои товары и услуги гражданам. Э.Цомирлог, основатель платформы JOINME.mn для внутренних путешественников, подчеркнула сегодня на брифинге Министерства природы, окружающей среды и туризма.





Приложение установлено в системах Android и iOS, и в него включена информация о туристических направлениях из 21 аймака страны.





«JOINME.mn привлек более 50 профессиональных туристических компаний. Мы предлагаем клиентам около 100 туристических продуктов. Например, в дополнение к электронным закупкам мы также предлагаем услуги по электронному кредитованию», - добавила она.





«Локально расположенные в туристических лагерях и отелях туристы могут бронировать места назначения и делать заказы. В настоящее время количество людей, делающих заказы через приложение «Feel Mongolia», увеличивается, и в июле бронирование пополняется», - сказал Б.Золбадрал, директор ООО «IHOTEL».

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