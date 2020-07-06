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  6 июля 2020
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Вступительные экзамены в вузы Туркменистана пройдут с 6 июля по 15 августа

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане вступительные экзамены в высшие и средние профессиональные учебные заведения будут проведены с 6 июля по 15 августа 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Распоряжением утвержден план приёма на учёбу в 2020 году в вузы Туркменистана по велаятам и городу Ашхабаду, а также план приёма на учёбу в 2020 году в средние профессиональные учебные заведения Туркменистана.

Высшим и средним профессиональным учебным заведениям Туркменистана предписано организовать приём на учёбу в период с 6 июля по 15 августа 2020 года и провести вступительные экзамены по месту расположения высших и средних профессиональных учебных заведений.

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