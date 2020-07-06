Эксперты призывают ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса

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CentralAsia (CA) - 239 ученых из 32 стран подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения. Они призывают организацию пересмотреть свои рекомендации по профилактике коронавируса, пишет The New York Times.



Эксперты изложили мнение, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений.

Однако в ВОЗ утверждают, что вирус распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей пациента при кашле, чихании или при общении и попадают на какую-либо поверхность.



Ученые считают, что ВОЗ обращает большое внимание на мытье рук при профилактике коронавируса, в то время как существует ограниченное количество фактов того, что вирус передается через поверхности.



Если воздушно-капельная передача вируса действительно является главным фактором распространения, то для сдерживания коронавируса необходимо будет внести ряд новых мер, в частности ношение масок, считают эксперты.