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  6 июля 2020
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В Японии продлят визы монголов, которые застряли в стране

CentralAsia (MNG) -  Для монгольских граждан с краткосрочными визами, выпускников университетов и стажеров с истекшим сроком годности, которые не могут вернуться в Японии из-за распространения коронавируса, будут время от времени продлеваться.

Посольство Монголии в Японии встретилось с соответствующими должностными лицами Иммиграционной службы Японии, чтобы решить эту проблему.

В этом контексте визы для граждан Монголии будут применяться и продлиться в местных отделениях Иммиграционной службы по всей Японии в соответствии с соответствующими правилами.

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