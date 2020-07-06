[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки коронавирус выявлен у 6611 человек
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6611 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 июля сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 907 (28,8%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом выявлено 687 862 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 21,3 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 265 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 373 человека.

Новости по теме:

print
  • В Туркменистане владельцы светлых автомобилей начали их продавать, ожидая запрета этих цветов
  • В Казахстане из больниц выписаны еще 67 человек после выздоровления от коронавируса
  • За ночь в Узбекистане коронавирус выявили у 121 человека


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com