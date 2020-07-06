В России за сутки коронавирус выявлен у 6611 человек

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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6611 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 июля сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 907 (28,8%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом выявлено 687 862 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 21,3 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 265 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 373 человека.