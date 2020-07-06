Число умерших от коронавируса в России увеличилось на 135 человек

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 135 человек, передает оперативный штаб.



Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 44 и Москве – 22.

Общее количество скончавшихся достигло 10 296. Всего с начала пандемии в стране коронавирус зарегистрирован у 687 862 человек, из них вылечились 454 329 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 277 373 человека.