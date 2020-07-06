Число умерших от коронавируса в России увеличилось на 135 человек
- Азия и мир, общество
- 13:55, 06 июля 2020
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 135 человек, передает оперативный штаб.
Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 44 и Москве – 22.
Общее количество скончавшихся достигло 10 296. Всего с начала пандемии в стране коронавирус зарегистрирован у 687 862 человек, из них вылечились 454 329 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 277 373 человека.