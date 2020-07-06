В Сеть утекли данные десятка тысяч пользователей Telegram из Узбекистана, - Центр кибербезопасности

CentralAsia (UZ) - В сети Интернет стали распространяться материалы, представляемые как случай раскрытия конфиденциальной информации в отношении пользователей мессенджера «Telegram».

В частности, речь идет о компиляции нескольких баз данных, содержащих такие данные, как «name», «fname», «phone», «uid» и «nickname». Всего таких строк в находящейся в свободном доступе базе 40 640 449, из которых 50 062 строк относятся к номерам узбекских сотовых операторов, сообщает Государственный Центр кибербезопасности Узбекистана.

Утечка раскрывает информацию о таких персональных данных узбекских пользователей мессенджера «Telegram», как указанные в момент регистрации в приложении фамилия и имя, номер телефона, ник пользователя, а также пользовательские ID, которые генерируются при регистрации и используются затем самой программой для идентификации отправителей и получателей сообщений внутри программы.

Предварительное изучение показало совпадение более 50% скомпрометированных данных, что указывает на актуальность угрозы для узбекского сегмента пользователей мессенджера «Telegram», отмечает Центр кибербезопасности.

Все указанные данные могут быть использованы, например, для обзвона по принципу «холодных звонков», звонков с последующим списанием средств с баланса, для рассылки навязчивой рекламы или присоединения к различным группам, а также в других неблаговидных целях, например, сохранение пользовательских фотографий (аватарки), с последующей возможностью их несанкционированного использования и т.п.

В целях защиты от подобных угроз, Центр рекомендует пользователям применять соответствующие настройки конфиденциальности в приложении «Telegram», в частности настроить параметры отображения номера телефона («Мои контакты» или «Никто»), а также отображения пользовательских фото. Также, рекомендуется использование исключительно официальных клиентов мессенджера «Telegram» (приложения «Telegram» и «Telegram X» в магазинах приложении «Google Play» и «AppStore», а также соответствующей десктопной версии, доступной на официальном веб-сайте «telegram.org»).

Вместе с тем, Центр кибербезопасности напоминает, что карантин и удаленная работа не отменяют запрета на использование современных популярных мессенджеров и социальных сетей на рабочем месте. Для сотрудников государственных органов и учреждений, в целях защиты служебной информации от рисков утечки и компрометации рекомендуется соблюдение следующих требований:

- не открываете файлы и не переходите по ссылкам, которые содержатся в сообщениях, группах и каналах в мессенджере «Telegram», если не уверены в отправителе и его благонадежности. Помните, что ваши аккаунты в социальных сетях, группах и каналах могут стать инструментом для фишинговых атак и распространения вредоносного контента.

- используйте надежные антивирусные программные решения на компьютерах, с которых вы осуществляете удаленное подключение к корпоративной сети вашей организации.

- смените пароли доступа и число одновременных подключений к домашним роутерам, чтобы закрыть злоумышленникам доступ к данным, которые вы обрабатываете внутри домашней сети;

- оградите компьютеры и другие устройства, используемых для удаленной работы, от использования посторонними лицами.