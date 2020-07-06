США вновь заявляют о своей приверженности поддержке политики третьего соседа Монголии

CentralAsia (MNG) - AmCham Mongolia успешно провела свою июльскую онлайн-встречу. И они приняли Майкла С.Клечески и провели оживленную дискуссию о поддержке Третьего соседа Монголии. Более 30 участников приняли участие во встрече, представляющей компании-члены AmCham, местные и международные компании, работающие в Монголии. Джей Лиотта, председатель AmCham Монголия, открыл заседание и поздравил Монголию с недавними демократическими выборами.

Он продолжил говорить: «Совместное использование прав на свободу слова, свободу прессы, свободу религиозных убеждений и практики и право на мирные собрания объединяет две страны. В геополитическом контексте демократия в Монголии - фантастическая история, поскольку два авторитарных соседа постоянно пытаются изменить порядок Евразии по своему имиджу. В интересах США поддержать независимость Монголии, свободу и процветание ее народа. AmCham и его члены вносят свой вклад в развитие и укрепление связей между двумя странами в рамках ежегодной встречи в Вашингтоне, торговые представительства в США, выставку США в Монголии и рабочих групп и их пропагандистские усилия. Наш политический нейтралитет и наши усилия по защите независимой экономики свободного рынка, ориентированной на частный сектор, стали отличительными чертами нашей организации». В заключение председатель Лиотта выразил благодарность послу Клечески и посольству США в Улан-Баторе.

Посол Клечески сказал: «Я рад сообщить, что AmCham также продвинулся вперед даже перед лицом пандемии. Поздравляем AmCham с хорошим меню виртуального программирования, быстрым темпом обмена информацией и созданием двух новых комитетов прямо на фоне коронавируса. ИКТ и цифровая экономика имеют ключевое значение, поэтому этот новый комитет является важным дополнением к организационной структуре AmCham. Я всегда чувствовал, что корпоративная социальная ответственность, которую демонстрируют американские фирмы, заслуживает того, чтобы как можно больше подчеркивать и опираться на нее, поэтому я приветствую создание нового комитета по КСО».





Затем Майкл С. Клечески подчеркнул, что двусторонние отношения между двумя странами продолжают расти благодаря таким усилиям, как грантовый проект корпорации «Вызовы тысячелетия» (MCC) на сумму $350 млн, направленный на решение водных проблем в столице Монголии. Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) выделило агентствам США $1,5 млн, чтобы помочь Монголии в борьбе с глобальной пандемией COVID-19. USAID также запустил пятилетний проект Business Excellence for Sustainability and Transparency (BEST) на сумму $15 млн, чтобы помочь росту и диверсификации экономики Монголии путем поддержки малых и средних предприятий (МСП) и улучшения экономического управления и подотчетности.





Что касается двусторонних экономических связей, экспорт США в Монголию достиг самого высокого уровня за последние пять лет, увеличившись на 60% по сравнению с предыдущим годом до $193млн. Монгольский экспорт в США также вырос до $25 млн в 2019 году по сравнению с 10 миллионами долларов годом ранее. Правительство Соединенных Штатов через посольство США в Улан-Баторе рассматривает вопрос о том, чтобы помочь Монголии стать более самостоятельной и экономически суверенной, чтобы стать приоритетом, поэтому распространение информации о Общей системе преференций (ВСП) для оказания помощи монгольскому экспорту кашемира в США имеет важное значение.





Кроме того, прямые иностранные инвестиции США (ПИИ) увеличились до $788 млн в 2020 году, что на 90% больше, чем 2 года назад, что делает США 4-м по величине ПИИ в Монголии. Нашим главным приоритетом является реализация Соглашения о прозрачности, и мы работаем над упорядочением legalinfo.mn, чтобы включить функцию общественного обсуждения. И, наконец, для нас реформа банковского сектора означает хорошо капитализированные и здоровые банки, полностью соблюдающие усилия по борьбе с отмыванием денег, что является предварительным условием для расширения программы МВФ.





Источник: AmCham Mongolia

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