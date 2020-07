США вновь заявляют о своей приверженности поддержке политики третьего соседа Монголии

CentralAsia (MNG) - AmCham Mongolia успешно провела свою июльскую онлайн-встречу. И они приняли Майкла С.Клечески и провели оживленную дискуссию о поддержке Третьего соседа Монголии. Более 30 участников приняли участие во встрече, представляющей компании-члены AmCham, местные и международные компании, работающие в Монголии. Джей Лиотта, председатель AmCham Монголия, открыл заседание и поздравил Монголию с недавними демократическими выборами.

Затем Майкл С. Клечески подчеркнул, что двусторонние отношения между двумя странами продолжают расти благодаря таким усилиям, как грантовый проект корпорации «Вызовы тысячелетия» (MCC) на сумму $350 млн, направленный на решение водных проблем в столице Монголии. Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) выделило агентствам США $1,5 млн, чтобы помочь Монголии в борьбе с глобальной пандемией COVID-19. USAID также запустил пятилетний проект Business Excellence for Sustainability and Transparency (BEST) на сумму $15 млн, чтобы помочь росту и диверсификации экономики Монголии путем поддержки малых и средних предприятий (МСП) и улучшения экономического управления и подотчетности.