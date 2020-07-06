Великобритания вводит санкции в отношении россиян и саудитов за нарушения прав человека

CentralAsia (CA) - Великобритания вводит санкции против граждан России и Саудовской Аравии, имена которых министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назовет сегодня. Об этом сообщило издание Financial Times.

Это будут первые санкции, введенные Великобританией в отношении иностранных граждан после «Брекзита»

Доминик Рааб настаивал на жестком режиме санкций, несмотря на опасения, высказываемые некоторыми представителями министерства иностранных дел, по поводу возможного влияния санкций на двусторонние отношения с некоторыми стратегическими союзниками, имеющими плохую репутацию в области прав человека, включая Саудовскую Аравию.

Правительство работало над санкциями в отношении граждан России, Саудовской Аравии и Северной Кореи в соответствии с британской версией американского «Акта Магнитского» от 2012 года, названного в честь российского адвоката, который умер в московской тюрьме в 2009 году после того, как предположил причастность чиновников к налоговому мошенничеству.

МИД Великобритании отказался раскрыть имена лиц, включенных в первый список, составленный в соответствии с британским законом о санкциях от 2018 года. Но ожидается, что в черный список, войдут те, кто, по мнению Великобритании, причастен к смерти Магнитского.

По данным издания, также Рааб нацелится на граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году - шаг, который приведет к напряжению в отношениях с одним из крупнейших союзников Великобритании в Персидском заливе.

Новые санкции запретят въезд в страну. Ожидается, что будут названы несколько десятков человек.

В интервью Financial Times Рааб заявил, что новый режим может быть расширен позднее в этом году и распространиться на такие вопросы, как коррупция, а также могут быть добавлены такие вопросы, как притеснение журналистов и притеснение людей из-за их религиозных убеждений. Рааб назвал Магнитского «Солженицыным своего поколения», который был полон решимости разоблачать правонарушения, происходящие в сердце страны, которую он любил.