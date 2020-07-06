[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан отправил еще одну партию гуманитарной помощи в Кыргызстан

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан направил в Кыргызстан еще 8 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кыргызстана.

Согласно официальному сообщению, гуманитарная помощь, отправленная в соответствии с договоренностями, достигнутыми между двумя президентами, включает в себя мобильные концентраты кислорода – 50 комплектов и неинвазивной искусственной вентиляции легких с расходными материалами – 100 штук.

Правительство Кыргызстана поблагодарило Узбекистан за помощь.

Это уже третья по счёту гуманитарная помощь, отправленная Узбекистаном соседнему Кыргызстану с марта текущего года в рамках борьбы с коронавирусом. В то же время Кыргызстан направил гуманитарную помощь в Узбекистан.

По состоянию на 6 июля число людей, зараженных коронавирусом в Кыргызстане, достигло 7 691, летальных исходов - 92.

print
  • В Ташкенте умерла пациентка с коронавирусом. Она получала гемодиализ
  • Монголия намерена развивать внутренний туризм через приложение во время пандемии коронавируса
  • Премьер-министр Северной Кореи поздравил Хурэлсуха с его повторным назначением премьером Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com