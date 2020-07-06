Узбекистан отправил еще одну партию гуманитарной помощи в Кыргызстан

CentralAsia (UZ) - Узбекистан направил в Кыргызстан еще 8 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кыргызстана.

Согласно официальному сообщению, гуманитарная помощь, отправленная в соответствии с договоренностями, достигнутыми между двумя президентами, включает в себя мобильные концентраты кислорода – 50 комплектов и неинвазивной искусственной вентиляции легких с расходными материалами – 100 штук.

Правительство Кыргызстана поблагодарило Узбекистан за помощь.

Это уже третья по счёту гуманитарная помощь, отправленная Узбекистаном соседнему Кыргызстану с марта текущего года в рамках борьбы с коронавирусом. В то же время Кыргызстан направил гуманитарную помощь в Узбекистан.

По состоянию на 6 июля число людей, зараженных коронавирусом в Кыргызстане, достигло 7 691, летальных исходов - 92.