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  6 июля 2020
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Младшая дочь Нурсултана Назарбаева сняла музыкальное видео в честь 80-летия отца
Фото: instagram.com/aliya_nazarbayeva_official
Фото: instagram.com/aliya_nazarbayeva_official
Предыстория: Сегодня Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет

CentralAsia (KZ) -  Младшая дочь Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева опубликовала музыкальное видео в честь юбилея отца.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня отмечает свое 80-летие.

«Дорогому Папе с любовью от младшей дочери Алии в честь Юбилея!» - подписано видео на странице в Инстаграме.

Алия Назарбаева младшая из трех дочерей Нурсултана Назарбаева. Общественный деятель и Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства.

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Публикация от Aliya Nazarbayeva (@aliya_nazarbayeva_official) 5 Июл 2020 в 7:35 PDT

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