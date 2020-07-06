Младшая дочь Нурсултана Назарбаева сняла музыкальное видео в честь 80-летия отца

|Предыстория: Сегодня Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет
CentralAsia (KZ) - Младшая дочь Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева опубликовала музыкальное видео в честь юбилея отца.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня отмечает свое 80-летие.
«Дорогому Папе с любовью от младшей дочери Алии в честь Юбилея!» - подписано видео на странице в Инстаграме.
Алия Назарбаева младшая из трех дочерей Нурсултана Назарбаева. Общественный деятель и Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства.
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