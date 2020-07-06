В Узбекистане скончались сиамские близнецы, родившиеся с одним телом и двумя головами

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 6 июля скончались сиамские близнецы, родившиеся 27 текущего года в Самарканде с одним телом на двоих. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

25 июня этого года женщина на 38 неделе беременности попала в Самаркандский областной перинатальный центр, а в субботу, 27 июня, родила сиамских близнецов.

Близнецы были переведены в Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр 29 июня этого года из-за респираторной и сердечной недостаточности у детей, необходимости дышать постоянно увлажненным и нагретым кислородом и быть под наблюдением опытных специалистов.

Сегодня, 6 июля, несмотря на быструю реанимацию врачей, первый из сиамских близнецов умер в 7:50 утра, а второй в 10:50 из-за дыхательной и сердечной недостаточности и из-за множественных врожденных пороков развития.