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  6 июля 2020
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В Казахстане число вылечившихся от коронавируса превысило 15,9 тысяч
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня из больниц после выздоровления выписаны еще 47 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб

Всего в стране от коронавирусной инфекции излечились 15 907 человек.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Нур-Султан - 3207;

- Алматы - 2281;

- Карагандинская область - 1582;

- Атырауская область - 1476;

- Западно-Казахстанская область - 1149;

- Кызылординская область - 929;

- Шымкент - 716;

- Алматинская область - 610;

- Жамбылская область - 567;

- Актюбинская область - 553;

- Павлодарская область - 498;

- Северо-Казахстанская область - 452;

- Мангистауская область - 443;

- Туркестанская область - 422;

- Восточно-Казахстанская область - 351;

- Костанайская область - 341;

- Акмолинская область - 330.

Коронавирус в Казахстане
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