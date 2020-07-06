В Казахстане число вылечившихся от коронавируса превысило 15,9 тысяч

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц после выздоровления выписаны еще 47 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб
Всего в стране от коронавирусной инфекции излечились 15 907 человек.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 3207;
- Алматы - 2281;
- Карагандинская область - 1582;
- Атырауская область - 1476;
- Западно-Казахстанская область - 1149;
- Кызылординская область - 929;
- Шымкент - 716;
- Алматинская область - 610;
- Жамбылская область - 567;
- Актюбинская область - 553;
- Павлодарская область - 498;
- Северо-Казахстанская область - 452;
- Мангистауская область - 443;
- Туркестанская область - 422;
- Восточно-Казахстанская область - 351;
- Костанайская область - 341;
- Акмолинская область - 330.