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  6 июля 2020
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В Ашхабаде водители общественного транспорта надели маски

CentralAsia (TM) -  В столице Туркменистана 6 июля водители городских автобусов, маршруток и государственных такси вышли на линии в лицевых масках. По некоторой информации, подобный приказ поступил в связи с предстоящим сегодня визитом в Туркменистан миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее издание turkmen.news сообщало об увеличении числа людей в масках на базарах и в других общественных местах. Как сообщалось, на ашхабадской «толкучке», по подсчетам источника, около 30 процентов продавцов и покупателей носят маски. В стране повсеместно продают антисептики и влажные салфетки местного производства по доступным ценам.

Официально больных COVID-19 в Туркменистане не зарегистрировано, однако в последние недели участились случаи заболевания и смертей от пневмонии. В приватных беседах врачи разного уровня говорят, что положительных результатов тестов на коронавирус много, но их не регистрируют. Пациентов отправляют в созданный недавно карантинный лагерь строительной фирмы «Полимекс».

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