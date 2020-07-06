Более тысячи граждан Узбекистана скопились в Самарской области РФ в надежде вернуться на родину

CentralAsia (UZ) - Граждане Узбекистана вновь съезжаются в Большечерниговский район Самарской области РФ, а также в Бузулукский район Оренбургской области России, надеясь выехать на родину. Об этом сообщает агентствл "Интерфакс-Поволжье".

По данным на 7:00 утра по местному времени в понедельник, 6 и.ля, в Большечерниговском районе находятся 1 тыс. 139 граждан Узбекистана, а в Бузулкском районе Оренбургской области - 747 человек. Ведутся переговоры с властями Узбекистана и Казахстана.

Здесь вновь развернут палаточный городок, людей обеспечивают едой и водой.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник, вопрос с гражданами Узбекистана должен решиться "сегодня-завтра".

"Ситуация должна разрешится сегодня-завтра. Дело усложняется тем, что в настоящее время в Казахстане и Узбекистане введен жесткий карантин в связи с коронавирусной инфекцией", - отметил источник.

Третьи сутки в Самарской области стоит жаркая погода, столбик термометра днем поднимается до отметки в 35 градусов по Цельсию.

Это уже третий случай скопления узбекских граждан на границе РФ и Казахстана.

Так, в мае в Самарскую область стали прибывать граждане Узбекистана, узнав о якобы открытии границ, что не соответствовало действительности. В итоге в районе села Большая Черниговка скопилось более 1 тыс. человек. Был разбит обсерватор в виде палаточного городка, людей обеспечивали питанием, питьевой водой и средствами индивидуальной защиты. В дальнейшем в виде исключения узбекским гражданам разрешили выехать на родину через территорию Казахстана.

В начале июня ситуация повторилась. Более 350 узбекистанцев вновь съехались в регион. Для решения вопроса приезжал генеральный консул республики по ПФО. 6 июня людей переправили через границу с Казахстаном, откуда на автобусах, предоставленных узбекской стороной, увезли на родину.