В Китае предупреждают о бубонной чуме. Что это значит?

CentralAsia (CA) - Не волнуйтесь, это просто чума.



В автономной области Внутренняя Монголия в Китае зафиксирован случай с подозрением на бубонную чуму. Да, это чума, вызываемая бактериями yersinia pestis, которая передается человеку через укусы блох от зараженных грызунов.



Да, это блохи, которые кусают таких животных, как крысы, мыши и сурки. Да, блохи, кусающие крыс, картина не из приятных. Да, yersinia pestis — возбудитель «черной смерти», которая в середине 14-го века убила более 50 миллионов в Европе. Да, в прошлом ноябре было еще четыре случая чумы во Внутренней Монголии, пишет автор статьи в Forbes.



Так, почему власти Баян-Нура предупредили лишь о третьем уровне, а не о первом или втором? Как сообщило агентство Reuter, предупреждение третьего уровня «запрещает охоту и поедание животных, которые, возможно, переносят чуму и призывает общественность сообщать о любых подозрениях на чуму или лихорадку без четких причин, а также о любых больных или мертвых сурках».



В конце концов, это всего лишь чума. Не надо паниковать. Сейчас не 14-век. Сейчас есть антибиотики вроде стрептомицина, гентамицина, доксициклина и ципрофлоксацина, они легко поражают чуму — если, конечно, их применить вовремя.



Плюс, чума время от времени появляется на всех континентах. Например, в США с 2000 года ежегодно регистрируется в среднем по семь случаев человеческой чумы. Самый высокий показатель был в 2006 году — 17 случаев. Большинство из этих случаев произошли в западной и юго-западной части США. На веб-сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний есть карты как внутренних, так и международных случаев за последние годы.



Но это не значит, что чума не серьезное заболевание. Если у вас жар, озноб и слабость, не говорите: «Ну это же всего лишь чума». Как предупреждает ВОЗ, без применения антибиотиков шансы на выживание совсем другие, умирает от 30% до 100% заболевших. Поэтому своевременная диагностика и лечение очень важны. Чума бывает трех видов. Симптомы развиваются через три-семь дней с момента воздействия бактерий. В дополнение к общим симптомам, у каждой из трех форм есть свои особенности.





Бубонная чума — передается при укусе зараженной блохи. Затем бактерии размножаются в близлежащих лимфатических узлах, набухают, воспаляются и становятся болезненными. Эти лимфатические узлы называются бубонами, отсюда и название заболевания. Без антибиотиков бактерии в конечном итоге распространяются далеко за пределы этих бубонов.

Септическая чума — передается через укус зараженной блохи или контакт с другим зараженным животным. Это может стать следующим шагом бубонной чумы, если ее не лечить. Бактерии попадают в ваш кровоток и впоследствии разрушит организм, например, вызывают боль в животе или шок. Происходт гематомы и кровотечения внутренних органов. Пальцы рук, ног и нос могут почернеть и отвалиться.

Пневмоническая чума — если вам нужно было бы выбрать форму чумы, не выбирайте эту. Она — самая страшная. Как следует из названия, бактерии попадают в ваши легкие либо при вдыхании инфицированных капель, либо при распространении любой из первых двух типов. Инфекция легких может перерасти в пневмонию со всеми тяжелыми симптомами — кашлем, болью в груди и одышкой. В конце концов это переходит в дыхательную недостаточность и наступает шок. Еще если у вас легочная чума, вы заражаете других воздушно-капельным путем.



Если бы это были разные вкусы мороженого, они были бы ужасны.



Тем не менее есть и хорошие новости. Хотя вспышки чумы время от времени происходят, риск эпидемии маловероятен. Ситуация изменилась благодаря эффективному лечению. До эпохи антибиотиков чума была смертельной. Но сейчас не 14-й и даже не 19-й век. Мы в 2020 году.

Автор Bruce Y. Lee — писатель, журналист, профессор, специалист по моделированию систем, специалист по вычислительной технике и цифровому здравоохранению. Профессор политики и управления в области здравоохранения в Школе общественного здравоохранения Городского университета Нью-Йорка (CUNY), исполнительный директор PHICOR.