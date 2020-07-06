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  6 июля 2020
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В Узбекистане спецкомиссия обновила список цветовых зон заражения

CentralAsia (UZ) -  Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве Узбекистана обновило список «красных», «желтых» и «зеленых» зон в разрезе районов и городов.

Как сообщает Минздрав, при составлении списка учитывалась статистика общего выздоровления пациентов и текущая эпидемическая ситуация.

Всего по стране 28 районов и городов включены в «красную» зону, 57 в «желтую» зону и 118 районов и городов в категорию «зеленых» зон.

Единственной в стране свободной от коронавируса зоной является Ферганская область, где все районы "зеленые".

Город Ташкент остается в "желтой" зоне. Столица делится по махаллям по степеням риска заражения: 72 "красные" махалли, 73 "желтые" махалли, 368 "зеленых" махаллей.

С 8 мая в Узбекистане ввели разграничения на зоны в зависимости от распространения COVID-19. Регионы поделены на цветовые «зоны» — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса.

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