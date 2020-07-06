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  6 июля 2020
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Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (KZ) -  Сегодня Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением, сообщает пресс-служба Елбасы.

В своем обращении он отметил, что сейчас страна проходит через трудности и поблагодарил за теплые пожелания, которых получил во время лечения от коронавируса.

«Весь мир переживает трудный момент из-за пандемии, это испытал и я на себя. Хочу поблагодарить всех, благодаря вашим теплым пожеланиям я вылечился. Большое спасибо. Сейчас в стране есть граждане, которые тоже болеют, я желаю им скорейшего выздоровления и верю в их исцеление. Мы потомки настоящих сильных предков, мы и это одолеем», - сказал он.

Также он поблагодарил за поздравления с 80-летним юбилеем, который Назарбаев отмечает сегодня.


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