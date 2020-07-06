В Узбекистане от коронавируса скончался 35-ый человек

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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 6 июля от коронавируса скончался 43-летний мужчина, сообщил Минздрав республики.

По данным министерства, житель Ташкента, заразившийся коронавирусом, получал лечение в домашних условиях в течение нескольких дней без своевременного обращения к врачу, несмотря на повышение температуры тела, боль в горле и слабость.

2 июля этого года он прошел медицинское обследование в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре туберкулеза и пульмонологии и по результатам обследования был направлен в Ташкентскую больницу скорой медицинской помощи.

43-летнему пациенту был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность 2 степени, ожирение 3 степени». Ему также был поставлен диагноз коронавирусная инфекция. Несмотря на реанимационные процедуры, мужчина умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Это 35-ая жертва коронавируса в Узбекистане.

