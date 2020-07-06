В Узбекистане отмечают сбои в работе Facebook

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в течение последних трех-четырех дней наблюдается резкое снижение скорости работы социальной сети Facebook.

Очевидцы отмечают, что соцсеть не заблокирована, но страницы загружаются очень долго, в несколько раз дольше, чем обычно, иногда по несколько минут. В то же время все остальные сайты и соцсети, насколько известно, работают нормально. Причина этого пока никем не озвучена. При этом с анонимайзерами, VPN страницы открываются как ранее, быстро.

Предположительно – Facebook стал популярной площадкой для критики власти, отмечает asiaterra.info.

Ранее узбекские власти уже затрудняли доступ к Facebook, а также к Youtube, российской соцсети ВКонтакте и ряду популярных голосовых мессенджеров. Доступ к ним был перекрывался с осени 2018 года по март 2019-го.

При этом «Узбектелеком», государственный провайдер-монополист, фильтрующий весь интернет-трафик в/из Узбекистана, изо всех сил отрицал свою причастность к блокировке. В результате большинство интернет-пользователей принялись устанавливать VPN-приложения (при которых все заблокированные ресурсы легко открываются).

Блокировка сайтов, содержащих запрещенные законодательством Узбекистана публикации, была урегулирована постановлением Кабинета Министров от 5 сентября 2018 года. С того времени, чтобы закрыть доступ к тому или иному сайту достаточно всего лишь заключения специального Центра мониторинга или решения экспертной комиссии.

Подобная блокировка в новейшей истории Узбекистана была не первой: в начале сентября 2018 года Facebook был заблокирован на восемь дней.

А с 2015-го по 2018-й год власти бесстыдно лгали об основаниях для блокировки целого ряда программ с функцией голосовой связи - Skype, WhatsApp, Telegram, Viber и «Агента Mail.Ru», объясняя их «техническими работами». Окончание «технических работ» годами переносилось на месяц-другой вперед. На деле голосовые мессенджеры вновь заработали лишь в мае 2018 года.